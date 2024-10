Chiusa la ventiduesima giornata dei campionati che vedono impegnate le quattro squadre del Meilogu. In promozione (Girone B), Salvatore Deriu non conosce età. Il capitano e bomber biancorosso regala la vittoria alla Polisportiva Bonorva sul campo del Bosa (0-1). Con questo successo, i biancorossi si portano a 31 punti in classifica.

In prima categoria (girone D), il Pozzomaggiore schianta la Frassati per 7 a 1. Protagonista della partita Mariano Solinas, autore di 4 goal, Le altre segnature portano la firma di Deledda, Falchi e Alessio Piras. La capolista Thiesi viene fermata sull’1 a 1 dal Codrongianos. Per i padroni di casa a segno Madeddu. Finisce 5 a 1 la sfida tra l’Atletico Bono e il Siligo, a segno con Mirko Mura. In classifica guida la formazione di Giammario Rassu con 48 punti, uno in più dei rossoblu di Ruiu. I gialloblu di Mario Fadda restano a quota 32 punti.