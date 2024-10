Conclusa la settima giornata dei campionati che vedono impegnate anche le squadre del Meilogu.

In Promozione (Girone B), pronto riscatto del Bonorva che grazie al solito Deriu e a Bagnolo supera per 2 a 1 il Bosa. In classifica i biancorossi di mister Nieddu salgono a quota 7 punti.

In Prima Categoria (Girone D) continua la fuga del Pozzomaggiore che supera, in trasferta, la Frassati per 1 a 0. A segno Meloni. Vittoria anche per il Siligo che, al Binza Manna, supera l’Atletico Bono per 2 a 0 grazie alle reti di Zichi e Marceddu. Torna al successo anche il Thiesi che espugna il campo del Codrongianos per 2 a 1 con le reti di Pinna e Marras. La classifica vede i rossoblu di Ruiu a 17 punti inseguiti dal Thiesi a 16 mentre la squadra allenata da Mario Fadda sale a 13.

In Seconda Categoria (Girone L), dove si è disputata la quinta giornata, disastro Padria sul campo del Treselighes. 12 a 1 il risultato finale. Per i gialloblu a segno Spinelli. La compagine di Dominici occupa l’ultimo posto in classifica con 1 punto.