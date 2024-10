Tre vittorie su tre partite disputate. È questo il bilancio domenicale delle squadre di calcio del Meilogu. In promozione (girone B), importante successo casalingo della Polisportiva Bonorva che batte per 1 a 0, in casa, l’Ovodda grazie alla rete di Andrea Mura. La classifica vede, ora, gli uomini di Massimiliano Nieddu a 19 punti.

In prima categoria (girone D), cinquina della capolista Pozzomaggiore alla San Giorgio Perfugas. Un 5 a 1 finale che ha visto protagonisti il bomber Meloni (tripletta) e Solinas (doppietta). Vince in trasferta il Thiesi, 3 a 1, sul campo della Lanteri Sassari. A segno, per i neroverdi, Marras (doppietta) e Sotgiu. Rinviata la partita tra la Polisportiva Siligo e il Mesu e Rios Ozieri 1984. In classifica, i rossoblu di Ruiu salgono a 37 punti seguiti dalla squadra allenata da Giammario Rassu a 35. I gialloblu di Mario Fadda rimangono a quota 29 punti.