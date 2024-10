Si è chiusa la terza giornata di ritorno dei campionati che vedono impegnate le quattro squadre del Meilogu. In promozione (girone B), la Polisportiva Bonorva esce sconfitta dal campo dell’Ilvamaddalena per 3 a 1 (Andrea Mura). In classifica, la squadra di Massimiliano Nieddu resta a 19 punti.

In prima categoria (girone D), continua la cavalcata del Pozzomaggiore che, grazie alla rete del solito Meloni, supera per 1 a 0 l’Atletico Bono. Quaterna del Thiesi alla Frassati. Un 4 a 0 firmato da Pinna (rigore), Mura, Canu e Ladu. 2 a 2 tra Olmedo e Siligo. Per i gialloblu a segno Riccardo Fadda e Piras. La classifica vede i rossoblu di Ruiu a 40 punti seguiti dai neroverdi di Rassu a 38. La squadra di Mario Fadda (una partita in meno) si porta a quota 30 punti.