Conclusa l’ottava e la sesta giornata dei campionati (Promozione, Prima e Seconda Categoria) che vedono impegnate le squadre del Meilogu.

In Promozione (Girone B), non basta la doppietta di Bazzoni a evitare la sconfitta della Polisportiva Bonorva sul campo del Porto Rotondo. 5 a 2 il risultato finale. In classifica, i biancorossi restano a quota 7 punti.

In Prima Categoria (girone D), il Pozzomaggiore continua la sua galoppata battendo in casa il Codrongianos. Un 3-1 ottenuto grazie a Meloni (doppietta) e Fadda. Vittoria anche per il Thiesi che batte, tra le mura amiche, il Li Punti per 2 a 0 grazie a Tore Sotgiu e Spanedda. Finale al cardiopalma a Siligo. In vantaggio 2 a 0 con il Frassati grazie a Mario Fadda e Ninaldeddu, i gialloblu si fanno rimontare nel finale per poi vincere la partita grazie a Tore Mura (3-2). In classifica i pozzomaggioresi di Ruiu salgono a 20 punti mentre il Thiesi a 19. La squadra di Fadda sale a quota 16.

In Seconda Categoria (girone L), pareggio casalingo per il Padria. 3 a 3 con il Wilier con i gialloblu a segno con Ibba (doppietta) e Piu. In classifica la compagine di mister Dominici sale a 2 punti.