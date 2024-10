La prima giornata di ritorno si chiude con un bilancio di una vittoria e due pareggi per le squadre del Meilogu. In promozione (girone B) prezioso pareggio esterno della Polisportiva Bonorva sul campo del Fonni. 1 a 1 il finale con i biancorossi a segno con Mamadou. In classifica la formazione di Massimiliano Nieddu sale a quota 16 punti.

In prima categoria (girone D), finisce 2 a 2 il derby del Meilogu tra la Polipsortiva Thiesi e la Polisportiva Siligo. I neroverdi vanno a segno con Madeddu e un autorete di Ruiu mentre per i gialloblu Tore Mura e Mario Fadda. Un pareggio che riporta in testa alla classifica il Pozzomaggiore che sbanca il campo dell’Ittiri Calcio per 2 a 1 grazie alle reti di Canu e del solito Meloni. La classifica vede i rossoblu di Ruiu a 34 punti, seguiti dalla squadra di Rassu a 32 e dalla compagine di mister Fadda a 29.