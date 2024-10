Si è appena chiusa la tredicesima giornata dei campionati regionali. Il bottino, per le squadre del Meilogu, è di 2 vittorie e 2 sconfitte. In promozione (girone B), importante successo, in chiave salvezza, per la Polisportiva Bonorva che, al Chicchito Chessa, batte la Macomerese per 4 a 1 grazie a capitan Deriu (doppietta) Marruncheddu e Bagniolo. In classifica, la formazione di Massimiliano Nieddu sale a quota 12 punti.

In promozione (girone D), la notizia della giornata è la prima sconfitta del Pozzomaggiore che cade in casa del Li Punti per 3 a 1. Per i rossoblu a segno Solinas. Sconfitta anche la Polisportiva, 1 a 0 a Codrongianos. Importante vittoria per la Polisportiva Thiesi che, al comunale, supera per 3 a 0 l’Olmedo grazie alle reti di Marras, Madeddu e Canu. La classifica vede gli uomini di Ruiu a 28 punti e la compagine di Mario Fadda a 26. La squadra di Rassu si porta, invece, a 25 punti.