In archivio la ventisettesima giornata dei campionati che vedono impegnate la squadre del Meilogu. In promozione (girone B), pareggio (1 a 1) al T-Stadium di Torralba, tra la Polisportiva Bonorva e l’Usinese. I biancorossi di Massimiliano Nieddu, già matematicamente salvi (39 punti in classifica), vanno a segno con l’uomo simbolo, capitan Salvatore Deriu.

In prima categoria (girone D), Il Thiesi batte il San Giorgio Perfugas per 1 a 0 (Madeddu) e allunga sul Pozzomaggiore, sconfitto a Ozieri dal Mesu e Rios per 2 a 0. Nell’anticipo giocato sabato, doppio Ninaldeddu e Andrea Fiori regalano la vittoria al Siligo sul campo del Bottidda (2-3). In classifica, la formazione di Giammario Rassu si porta a 63 punti, nove in più della squadra di Andrea Ruiu (54). I gialloblu di Mario Fadda si portano a quota 42 punti.

In seconda categoria (girone L), nulla da fare per il Padria che viene sconfitto, 4 a 0, tra le mura amiche dalla capolista Campanedda. Gli uomini allenati da Santo Dominici restano a 15 punti in classifica.