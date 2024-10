Si è appena conclusa la quattordicesima giornata dei campionati che vedono impegnate le squadre del Meilogu. In promozione (girone B), importante successo, in chiave salvezza, per la Polisportiva Bonorva che, al Chicchito Chessa, supera per 2 a 1 il Porto Torres grazie al capitano Salvatore Deriu (rigore) e Sanna. In classifica, i biancorossi di mister Nieddu salgono a quota 15 punti.

In prima categoria (girone D), torna alla vittoria la capolista Pozzomaggiore che, in casa, supera l’Olmedo per 1 a 0 grazie alla rete di Meloni. Successo esterno per la Polisportiva Thiesi che espugna, 3 a 2, il campo dell’Atletico Bono. Per i neroverdi reti di Marras, Madeddu e Sotgiu. 1 a 1, invece, tra la Polisportiva Siligo e il Li Punti. Per i gialloblu a segno Piras. La classifica vede la squadra di Ruiu al primo posto con 31 punti, quella di Rassu seconda a 28 e la compagine di Mario Fadda terza a 27.