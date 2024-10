Chiusa la nona giornata di campionato che ha visto impegnate, tra le altre, le squadre del Meilogu. In promozione (girone B), pareggio casalingo, 1 a 1, per il Bonorva con l’Ozierese. Per i biancorossi a segno Bagniolo. In classifica la squadra di Massimiliano Nieddu sale a quota 8 punti.

In prima categoria (girone D), nell’anticipo giocato ieri, il Pozzomaggiore, grazie a una rete siglata da Sias a tempo scaduto, pareggia per 1 a 1 sul campo del Malaspina. Finisce con lo stesso risultato la partita tra l’Ittiri e il Siligo (Salvatore Mura). Male il Thiesi che cade per 2 a 0 a Ottava. La classifica vede la formazione di Ruiu a 21 punti mentre i neroverdi di Rassu restano a 19. I gialloblu di Mario Fadda salgono, invece, a 17 punti.