Si è chiusa, da circa mezz’ora, l’undicesima giornata dei campionati regionali di calcio. Per quanto riguarda le squadre del Meilogu, un bilancio domenicale di 2 vittorie e altrettanti pareggi. In promozione (girone B) finisce in parità (1-1), la partita tra la Polisportiva Bonorva e la Dorgalese. Per in biancorossi a segno Marruncheddu. In classifica, la squadra di mister Nieddu sale a 9 punti.

In prima categoria (girone D), pareggio esterno del Pozzomaggiore. 2 a 2 con il Bottidda con i rossoblu a segno con Solinas e Fonnesu. Torna al successo la Polisportiva Thiesi che sbanca, per 2 a 0, il campo del Mesu e Rios Ozieri 1984 grazie alle reti di El Kamch e Sotgiu. Successo, anche, per la Polisportiva Siligo che esce vittoriosa dal terreno di gioco del Montealma (Nulvi) grazie ad Andrea Fiori e Ninaldeddu. La classifica vede la compagine di Ruiu a 25 punti seguita, a 23, dai gialloblu di Mario Fadda. I neroverdi di Rassu salgono a quota 22 punti.