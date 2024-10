Grazie al successo per 3-0 nella semifinale con Milano, La Dinamo Banco di Sardegna accede alla Supercoppa Italiana, in programma il 21 e 22 settembre al PalaFlorio di Bari.

Si tratta della quarta partecipazione per la società del presidente Stefano Sardara, dopo quelle disputate nel 2014, vinta a Sassari dal Banco proprio contro Milano, nel 2015 a Torino, uscita di scena anticipata contro Reggio Emilia che poi trionfò, e nel 2017 a Forlì, sconfitta in semifinale contro la Reyer Venezia.

Alla Supercoppa sono già sicure di partecipare anche Cremona e Brindisi, finaliste della Final Eight di Coppa Italia di Firenze, mentre il quarto spetterà a una tra Cremona e Venezia, in corsa per la finale scudetto.