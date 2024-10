Il cestista sardo Massimo Chessa (playmaker/guardia) torna a casa, alla Dinamo che lo aveva lanciato nel panorama nazionale della pallacanestro.

Ne da notizia la stessa società biancoblù sui propri canali social. "La Dinamo Banco di Sardegna - si legge in una nota - è lieta di annunciare il ritorno in maglia biancoblu di Massimo Chessa. Il sassarese, classe 1988, già aggregato alla prima squadra per gli allenamenti dalla scorsa settimana, è ufficialmente un giocatore del roster. Massimo ritorna a casa a sei stagioni di distanza dalla conquista dello storico triplete 2014-2015. Bentornato".

Chessa aveva vestito la canotta dei Giganti dal 2004 al 2009 e poi ancora nella stagione 2014-2015, quella del triplete (Campionato, Coppa Italia e Supercoppa".