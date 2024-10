Una Dinamo aggressiva e combattiva espugna il PalaPentassuglia di Brindisi per 90 a 84 e si porta a casa una vittoria importante in vista dei prossimi impegni agonistici.

Parte subito forte il quintetto messo in campo da Vincenzo Esposito che riescono ad imporre il loro gioco e ad evitare ogni tentativo di rimonta della New Brindisi.

La cronaca: Starting five biancoblu con Smith, Petteway, Gentile, Thomas e Cooley, coach Vitucci risponde con Banks, Brown, Gaffney, Clark e Chappell. Aprono le danze i padroni di casa con Clark dall’arco, i sassaresi rompono il ghiaccio con Thomas e Petteway. Brindisi si porta a quota 6 punti con la bomba di Chappell ma i giganti piazzano un break di 10 lunghezze con Bamforth, Cooley e Petteway. Coach Vitucci chiama minuto e i suoi escono bene dal timeout con Banks. Il Banco scrive il vantaggio in doppia cifra con il 2+1 di Petteway. Fiammata pugliese in chiusura di quarto con Clark e Moraschini. Dopo 10’ il punteggio è 17-22. In avvio di seconda frazione i padroni di casa chiudono la rimonta e siglano la parità con Brown. La Happy Casa mette a segno un break che gli permette di portarsi avanti, complici due falli di Jack Cooley. Banks e compagni scrivono il +4 ma la reazione isolana non si fa attendere: a suonare la carica Jack Cooley e il canestro and one di Bamforth, seguiti a ruota da uno straordinario Terran Petteway. L’ex Pistoia, al 20’ a referto con 17 punti e 4/5 dall’arco, si accende e infila due triple consecutive per il sorpasso biancoblu. Il Banco entra in fiducia e con Gentile, Thomas e Smith e chiude il primo tempo 40-47. Al rientro dall’intervallo lungo Clark conduce i padroni di casa nella rimonta, a ricacciare indietro gli avversari un super Jack Cooley, determinante nel pitturato. Gli uomini di coach Esposito scrivono il +11, Brindisi si riporta però a contatto con il solito Clark, cecchino dalla lunga distanza, Rush e Gaffney. Al 30’ i biancoblu conducono 60-64. Petteway e Magro aprono l’ultima frazione, Bamforth sigla un break di 4 punti e Thomas infila il canestro del nuovo +11 (65-74). Jaime Smith si mette al servizio della squadra: serve lo splendido assist per Cooley e infila la bomba che scrive il massimo vantaggio del +15. La rimonta pugliese è ancora una volta affidata a Wes Clark, ma Bamforth è implacabile dalla lunetta. L’ultimo assalto dei padroni di casa porta la firma del duo Brown-Chappell con un break da 11-2 che riporta i biancoblu al -2. È Scott Bamforth a mettere in cassaforte la vittoria con il 2/2 dalla lunetta e il canestro con contropiede che dice 84-90.

«Sono molto contento per la vittoria e per la prestazione dei ragazzi quando c’era da accelerare – ha dichiarato Esposito a fine partita-. Come ho detto nello spogliatoio a fine partita non mi è piaciuto l’atteggiamento quando abbiamo giocato con un pizzico di supponenza e superficialità, perché -soprattutto fuori casa- rischi di far rientrare l’avversario. E quando diventa una partita punto a punto può succedere di tutto. Sono molto contento della prestazione su un campo come Brindisi e di alcuni dati statistici, come i 47 rimbalzi e i 15 assist, ma non sono altrettanto contento della gestione nei momenti di netto vantaggio e delle 19 palle perse, che ci sono quasi costati la partita. Sono soddisfatto del rientro di Jaime Smith, che ci ha permesso di gestire i ritmi nella maniera più congeniale al roster: ora dobbiamo metterci sotto a partire dalle prossime tre sfide che ci aspettano in casa – due di Fiba Europe Cup e una di campionato con Torino- per cercare di inserire i compagni con Smith, e non il contrario. Venire a vincere a Brindisi non è facile, si tratta di una squadra che ha fatto molto bene in precampionato e nelle prime sfide ufficiali quindi sono molto contento della vittoria; rientriamo a casa con due punti davvero importanti. Ma la strada che dobbiamo percorrere è ancora lunga, dobbiamo lavorare tanto per crescere e riprenderemo a farlo già da domani»

Parziali: 17-22; 23-25; 20-17; 24-26.

Progressivi: 17-22; 40-47; 60-64; 84-90.

New Basket Brindisi. Rush 8, Banks 11, Gaffney 3, Zanelli, Orlandino, 4, Clark 33, Cazzolato, Wojciechowski 1, Chappell 12, Taddeo, Brown 12. All. Francesco Vitucci

Dinamo Banco di Sardegna. Smith 5, Re, Bamforth 21, Petteway 19, Devecchi, Magro 2, Pierre 1, Gentile 3, Thomas 11, Polonara 9, Diop, Cooley 19. All. Vincenzo Esposito