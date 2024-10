I soliti Caleb Green e Drake Diener trascinano la Dinamo Sassari alla vittoria nell'entusiasmante partita contro la Granarolo Bologna per 90-87.

Il girone di ritorno si apre nel migliore dei modi per i ragazzi di Meo Sacchetti che al PalaSerradimigni conducono un testa a testa continuo con gli avversari documentato dai parziali di 23-19, 48-38, 65-66, 90-87.

"Una partita che son contento di aver portato a casa nonostante alcuni errori" ha detto il c.t. Sacchetti "questa era una di quelle partite che possono finire anche molto male, ma per fortuna non èn stato così. Stiamo lavorando per raggiungere il 100%"