La Dinamo Banco di Sardegna si porta a casa l’andata del Round of 16 di Fiba Europe Cup. La formazione di coach Gianmarco Pozzecco espugna il campo della Vijf Mehial battendo per 97-93 lo Zz Leiden.

Gli uomini di coach Pozzecco subiscono l’avvio dei padroni di casa ma trovano l’allungo fino al +13 a metà del secondo quarto grazie a un attento lavoro a rimbalzo e una buona circolazione di palla.

Leiden firma la rimonta ma i sassaresi chiudono alla seconda sirena avanti (39-42). Nel terzo quarto, grazie a ottime percentuali al tiro, i biancoverdi provano un nuovo allungo ma subiscono la reazione olandese. Il finale premia la caparbia e la concretezza della Dinamo.

La cronaca: la Dinamo scende in campo con con Smith, McGee, Carter, Polonara e Cooley, Leiden risponde con Watson, Simms, Thompson, De Jong e Vette. I padroni di casa firmano il primo break con Simms e Watson, Cooley sblocca gli isolani insieme a McGee. Ma è un ottimo Achille Polonara a trascinare i sassaresi avanti e dopo 5’ è 5-10. I Biancoverdi allungano fino al +7, Leiden accorcia con De Jong. Il reverse di Polonara chiude il primo quarto 13-21.Il Banco, trascinato da Thomas, Spissu e Cooley sigla un parziale di 8-2 e scrive +14. Ma i padroni di casa piazzano un controparziale di 13 punti con Watson e De Jong: il gioco da tre punti di Thompson firma il sorpasso olandese. Reazione biancoverde con Cooley a suonare la carica, seguito da Carter. Punto a punto tra le due squadre, la tripla di McGee manda le due squadre nello spogliatoio sul punteggio di 39-42 per la Dinamo. Al rientro dall’intervallo lungo gli uomini di coach Pozzecco trovano fiducia e continuità in attacco: il Banco bombarda dalla lunga distanza e scappa sul +13 grazie alle prestazioni balistiche di Smith, McGee e Thomas. La compagine olandese prova a riportarsi a contatto con Simms e Ververs ma Polonara ricaccia indietro gli avversari. In chiusura di terzo quarto il Leiden trova un mini break monetizzando il libero su tecnico sanzionato alla panchina sassarese e la tripla di Thompson (65-76). In avvio di ultima frazione i padroni di casa piazzano un break di 6 lunghezze che gli permette di riportare lo svantaggio sotto la doppia cifra. Chiama minuto coach Pozzecco e i suoi escono bene dal timeout con Cooley a cronometro fermo. Smith e Pierre provano a ricacciare indietro gli olandesi, ma gli uomini di coach Franke sono in fiducia e si riportano a un possesso di distanza con Vette dalla lunga distanza. La tripla di De Jong sigla la parità, risponde McGee dai 6.75 e Thomas posterizza Simms. Cooley fa 1/ 2 dalla lunetta, Thompsn firma la nuova parità e quando inizia l’ultimo giro di cronometro è 93 pari. Gancio mancino di Cooley e McGee non sbaglia dalla lunetta con 16’’ da giocare. L’appuntamento per il ritorno è fissato mercoledì prossimo al PalaSerradimigni.

Queste le parole di coach Gianmarco Pozzecco in sala stampa: “Sono contento della vittoria di oggi, era importante vincere anche se avremmo potuto chiudere la partita un po’ prima. Leiden è il genere di squadra che gioca una pallacanestro veloce e con grande fiducia. Nel secondo tempo hanno fatto 8/14 da tre, alzando il ritmo e aprendo di più il campo. Potevamo chiudere la partita prima e oggi avere un margine un po’ più consistente ma alla fine volevamo vincere a tutti i costi anche per il morale dei ragazzi. Noi stiamo migliorando su alcuni aspetti e secondo me si è visto già domenica ma abbiamo ancora tanto da lavorare: stiamo crescendo sotto l’aspetto difensivo e dobbiamo essere più bravi a sfruttare il nostro vantaggio a rimbalzo”.