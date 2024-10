Potrebbe arrivare domani 30 gennaio la rivincita per la Dinamo Banco di Sardegna contro la Pallacanestro Varese, vincitrice domenica scorsa nella sfida di campionato.

Gli uomini di Vincenzo Esposito torneranno all’Enerxenia Arena per il Game 5 del secondo turno di Fiba Europe Cup. Palla a due alle 20:30.

«Quella che ci attende è una partita dal valore relativo, che servirà soprattutto per inserire i nuovi arrivati – ha spiegato il coach biancoblu – e provare assetti diversi viste le importanti assenze di questo periodo».

«Domani sera dovremo essere bravi a scendere in campo con la mentalità che deve contraddistinguerci sempre – ha aggiunto -. A prescindere che si tratti di precampionato, campionato, amichevole o coppa dobbiamo calcare il parquet con la volontà di vincere e dare tutto”. Il tecnico casertano chiama a raccolta i suoi: “Domani sera mi aspetto risposte importanti soprattutto dai giocatori meno utilizzati in campionato, per capire quanto possano darci quando chiamati in causa».