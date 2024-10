La Dinamo cade a Sassari contro il San Pablo Burgos in Basket Champions League. Contro gli spagnoli termina 81-84 dopo un secondo tempo in straordinaria rimonta condotto dalle giocate di un Marco Spissu al quale il -17 del primo tempo faceva particolarmente male. Martedì, in Spagna, il ritorno. Poi, in caso di vittoria, la bella in casa.

Il Banco, dopo un buon inizio, assiste inerme al dilagare degli ospiti con un disastroso break di 16-2. Più attenti in difesa, più cattivi in attacco gli avversari possono fare affidamento sulla forma di Benite. Poi due triple consecutive di Vitali riaccendono gli animi del pubblico di casa che saluta con calore il gradito ritorno all'ingresso di Smith.

Nel secondo quarto il Banco gioca il ruolo dell'inseguitore, ma non bastano le giocate di Bilan contro uno straripante San Pablo. Al 19' il risultato è di 34-51. Sono sempre Spissu e Vitali a rilanciare i biancoblu che solo verso il secondo tempo danno il via a una decisa rimonta.

E' Sorokas a mettere a segno il sorpasso, la Dinamo raggiunge il +4 ma il Burgos si riporta presto avanti. E' un duello all'ultimo sangue con la Dinamo che solo in un'altra occasione si riporta in vantaggio (+2) e gli spagnoli che continuano a tenere diversi centimetri di vantaggio. L'ultimo tiro da tre di Pierre non entra, poteva essere decisivo. Finisce 81-84.