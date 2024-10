La Dinamo archivia la pratica Brescia al PalaSerradimigni: finisce 76-70 e i sassaresi agganciano il Brindisi al secondo posto in classifica.

I lombardi arrivano in Sardegna senza l'infortunato Horton e con l'ex Sacchetti nel quintetto titolare. Ed è lui a dare fuoco alle polveri per primo insieme al compagno Luca Vitali: due triple che valgono il 2-6 per Brescia. Poi la Dinamo risponde con Bilan ed Evans e sorpassa gli ospiti (13-10). Brescia sembra più precisa nella fase iniziale della gara e nonostante Spissu & Co. provino a resistere al 16', complice la buona prestazione di Warner e Abass, Brescia si porta largamente avanti per 22-32.

Bilan, Spissu, Evans e Jerrells salgono in cattedra per provare a rimontare e all'intervallo il punteggio è di 39-42. Nel terzo quarto i padroni di casa sono pressoché impeccabili sia in difesa che in attacco, Michele Vitali forza il ritmo e la Dinamo dilaga: 56-42.

Nell'ultima frazione Moss e Sacchetti provano a rispondere ai colpi dei sardi. All'inizio della frazione la Leonessa rosicchia qualche punto (61-57) ma i Giganti allungano ancora grazie alle triple di Jerrels e Gentile (74-61). Da lì la Dinamo tiene in mano il pallino del gioco. Alla fine è 76-70 e coach Pozzecco sorride.