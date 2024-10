Per il settimo anno consecutivo, la Dinamo Banco di Sardegna prenderà parte alla Fiba Europe Cup. L’annuncio è stato dato dalla stessa Società biancoblu che per bocca dell’Amministratore Delegato, Renato Nicolai, come «La scelta di proseguire il percorso in Europa è stato fortemente voluto dal club. Un cammino che coinvolge tutto l’universo biancoblu, rispondendo anche alla richiesta dei tanti sponsor che hanno sposato il progetto Dinamo, condividendo la volontà di vivere un’altra stagione nella vetrina continentale».

Il Banco di Sardegna parteciperà come testa di serie al secondo Qualification Round: il cammino continentale inizierà mercoledì 3 ottobre, con l’andata del girone di qualificazione, mentre il ritorno è in programma il 10.

«Siamo felici di disputare per il settimo anno consecutivo la coppa – ha concluso Nicolai –, consapevoli delle difficoltà che gli spostamenti e il turno infrasettimanale portano con sé, ma forti dell’esperienza maturata in questi anni e soprattutto armati di grande determinazione per dare l’anima e portare Sassari e la Sardegna in alto, proseguendo la nostra missione come ambasciatori dell’isola in Europa».