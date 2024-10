La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato che il lituano Paulius Sorokas, classe 1992, sarà aggregato al gruppo per l’ultima parte della preparazione precampionato.

202 centimetri per 100 chilogrammi, è un giocatore fisico in grado di far valere la sua stazza e le sue doti atletiche spalle a canestro e nell'uno contro uno, oltre che a rimbalzo.