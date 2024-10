Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’undicesima edizione de “La corsa dei 4 rioni” che si svolgerà a Tonara il 17 luglio.

La manifestazione, diventata negli anni un appuntamento sportivo irrinunciabile per chi ama correre, è organizzata dalla Pro loco di Tonara, in collaborazione con la società sportiva di atletica “Marathon Club Oristano”, con il Comune di Tonara, i volontari della associazioni locali e con l’approvazione della FIDAL Sardegna.

La gara a carattere Regionale prevede un percorso di 9.900 km ed è aperta alle categorie Junior/Promesse/Senior maschile e femminile. Sono ammessi a partecipare anche gli atleti tesserati con altri enti, associazione e federazioni convenzionate, purché in possesso del certificato di identità medico-sportiva agonistica che dovrà essere obbligatoriamente trasmesso contestualmente all’iscrizione.

All’interno della manifestazione è prevista una gara riservata ai ragazzi con percorso di circa 1 km e una camminata/corsa promozionale non competitiva a passo libero aperta a tutti sia sulla distanza di circa 5 km (prima metà del percorso) che sulla distanza di 9,9 km.

Al termine della manifestazione ci sarà un pranzo per tutti i partecipanti per il quale è richiesto un contributo di 7 euro per gli atleti e di 10 per gli accompagnatori. Seguiranno le premiazioni.

E’ possibile iscriversi alla gara sul sito www.fidal.it entro e non oltre il 14 luglio.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Pro loco di Tonara al seguente indirizzo:

http://www.prolocotonara.it

Programma:

Ore 9:00: Ritrovo Giurie, Atleti e iscrizioni in via Sant’Antonio angolo Via Mons. Tore

Ore 10:15 Partenza gara ragazzi

Ore 10:30 partenza gara competitiva e corsa non competitiva a passo libero.