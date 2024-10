Gli Azzurri di Roberto Mancini oggi se la vedranno col Galles di Bale e Ramsey nell'ultima giornata del Gruppo A. Appuntamento alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma.

L'Italia è già qualificata agli ottavi e, con i britannici secondi a due punti di distanza, basterà un pareggio per assicurarsi il primo posto nel girone. Ma il Mancio ci tiene a rimandare al mittente i sospetti di biscotto: "Non ci riguarda - chiarisce - giocheremo per vincere". Questioni di stile e anche di record, perché se l’Italia vincerà ancora o anche se pareggerà, Roberto Mancini eguaglierà il record di 30 risultati utili consecutivi fatto segnare 82 anni fa da Vittorio Pozzo.

"Non rinneghiamo i nostri principi - aggiunge il c.t. -. Non abbiamo problemi ad affrontare questa o quella. Noi vogliamo battere il Galles che è una squadra forte. Non è arrivato in semifinale all’Europeo scorso per caso. Il biscotto non ci riguarda".

Rispetto alle gare con Turchia e Svizzera, l'11 iniziale presenterà importanti novità: "Alla terza partita in dieci giorni, con 32 gradi, non si può non fare turnover".

Innanzitutto tornerà Verratti dal primo minuto. Il campione del Psg, reduce da un infortunio, ha saltato le prime due gare cedendo il posto a un Locatelli che non lo ha fatto rimpiangere. Ma l'esperienza internazionale del centrocampista napoletano è un valore aggiunto inestimabile per l'Italia. Turnover necessario anche sulle fasce, dove Spinazzola riposerà lasciando spazio a Emerson Palmieri. Gli infortuni di Florenzi e Chiellini favoriranno una maglia per Toloi e Bastoni. In attacco, invece, sarà la serata di Chiesa e Belotti che esordiranno da titolari, mentre riposeranno Immobile e Berardi.