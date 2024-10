La 4x100 azzurra si impone qualificandosi nella finalissima in programma domani pomeriggio, alle 15.50, contro Canda, Ghana e Germania. Il quartetto, composto dai sardi Lorenzo Patta e Filippo Tortu, da Fausto Desalu e dall'oro nei 100 Marcell Jacobs ha centrato il terzo posto in semifinale migliorando anche il record italiano nella specialità. Per la prima volta nella storia ha abbattuto la barriera dei 38" correndo in 37"95.

Le origini isolane di Filippo Tortu (il padre Salvino, suo allenatore, è di Tempio), e la presenza in squadra dell'oristanese Lorenzo Patta, hanno portato ancora una volta i quattro mori al centro dell'attenzione di questi Giochi. Ecco la classifica della semifinale con gli azzurri: prima la China con 37"92, secondo il Canada a 37"92; terza l'Italia col tempo di 37"95, poi la Germania a 38"06, quinto il Ghana 38"08, a seguire gli Usa con 38"10, settima la Danimarca con 38"16. La Turchia non ha portato a termine la prova.