“lo e le mie ragazze vogliamo ringraziare le milioni di persone che hanno dimostrato sostegno e amore in questo periodo orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno”.

Inizia così il post scritto ieri sera su Instagram da Vanessa Bryant, la moglie dell'ex cestista americano Kobe.

“Siamo completamente distrutti dall'improvvisa perdita del mio adorato marito, il fantastico padre delle nostre figlie, e della mia bellissima e dolce Gianna, una figlia amorevole, premurosa e meravigliosa sorella per Natalia, Bianka e Capri. Siamo anche distrutti per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo profondamente il loro dolore. Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostro dolore in questo momento”, continua Vanessa.

“Siamo stati così incredibilmente fortunati ad averli nella nostra vita. Vorrei che fossero qui con noi per sempre. È impossibile immaginare la vita senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno, cercando di andare avanti, perché Kobe e la nostra bambina Gigi splendono su di noi per illuminarci la strada. Il nostro amore per loro è infinito. Vorrei solo poterli abbracciare e baciare".

"Vi chiediamo di darci il rispetto e la privacy di cui abbiamo bisogno per affrontare questa nuova realtà. Per onorare la nostra famiglia Team Mamba, la Mamba Sports Foundation ha creato il fondo MambaOnThree per aiutare a sostenere le altre famiglie colpite da questa tragedia. Per donare, vai su MambaOnThree.org. Per portare avanti l'eredità di Kobe e Gianna negli sport giovanili, visita MambaSportsFoundation.org. Grazie mille per le vostre preghiere, e per aver amato Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri e me”.