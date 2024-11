Dopo due turni di pausa, la squadra di basket Klass Coral Alghero si prepara al ritorno in campo. Sarà ancora una volta un impegno in trasferta quello della formazione allenata da coach Fabrizio Longano che sarà impegnata sul parquet della SEF Torres Sassari.

Attualmente la Coral si trova a 4 punti in classifica, con vittorie su Dinamo Academy e Antonianum Quartu. Al momento, la vetta è occupata da Sennori e Calasetta a 6 punti ciascuno. La sfida con la SEF Torres avrà luogo sabato 16 novembre alle 17:30 presso il Pala Simula di Via Poligono a Sassari, rappresentando la quinta giornata del campionato regionale di Serie C.

Gli obiettivi della squadra algherese sono chiari: mantenere la serie positiva per rimanere in corsa per il vertice. Tuttavia, dovranno affrontare una squadra sassarese altrettanto determinata a non cedere punti in casa. Anche i padroni di casa hanno 4 punti in classifica, con due vittorie su Sant’Orsola e Dinamo Academy e una sconfitta contro Calasetta.

Intanto, cresce l’attesa per la prima gara casalinga della Klass Coral Alghero, programmata il prossimo 30 Novembre al Pala Corbia.