Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus a Torino per il tecnico del Cagliari Rolando Maran. La location è la sala congressi del Business Centre dell'aeroporto di Cagliari Elmas.

Ecco le sue parole: «La partita l'abbiamo preparata con la carica giusta, serve la partita perfetta. È una gara stimolante, serve una grande prestazione per fare risultato, abbiamo voglia di fermare la Juventus e la nostra gente ce lo chiede. Bisogna avere coraggio e avere sfacciataggine. Tutti insieme possiamo farcela. La Juve ha sempre il controllo della gara, hanno dominato a Manchester e poi a Empoli hanno avuto qualche difficoltà, ma sempre mantenendo la gara dalla propria parte. Per fare punti dobbiamo essere il Cagliari, ovvero avere coraggio e sfacciataggine come ho detto prima. Quando abbiano la palla noi dobbiamo avere la possibilità di sviluppare il nostro gioco».

Correre di più della Juve?

«Bisogna farlo con intelligenza. Non basta solo correre bisogna fare tutto e al meglio. Ci sono momenti in cui dovremo soffrire e farlo al meglio».

Ronaldo?

«Difficile limitarlo, i numeri parlano per lui. Dobbiamo fermarlo di squadra. E crederci tutti insieme. Servono fatti e non solo parole, la gente ci spinge e noi abbiamo fiducia. Incontriamo la Juve in una delle poche settimane tipo visto che non aveva partita infrasettimanale, ma guardiamo a noi stessi.

Se ci sarà un rigore chi lo batterà?

«Di volta in volta vedremo…».