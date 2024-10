Il Cagliari esce dall’Allianz Stadium di Torino sconfitto per 3-0 da parte della Juventus, ma il risultato non dice tutto sull’andamento della gara. La squadra di Rastelli, infatti, ha giocato un ottimo primo tempo, non riuscendo a concretizzare però due grosse chance, tra cui un rigore, soccombendo soto i gol di Mandzukic e Dybala. Nel secondo tempo, poi, sotto di due reti, non c’è stata più partita. Un avvio comunque incoraggiante, anche se l’impressione è che dal mercato dovranno arrivare alcuni volti nuovi per rimpolpare una rosa che presenta diverse lacune in qualche ruolo.

LA CRONACA

La squadra di Rastelli aveva iniziato benissimo il match, giocando i primi 10’ del primo tempo molto bene, proponendosi in avanti con continuità. Ma il gol di Mandzukic al 12’, cross di Lichtsteiner e tiro al volo del croato, ha un po’ spezzato le gambe ai rossoblu, che hanno poi subito l’iniziativa bianconera. Nell’ultimo quarto d’ora, però, la squadra di Rastelli si fa nuovamente pericolsa: prima con un tiro di Farias respinto da Buffon, con Faragò che fallisce il gol sulla respinta, e poi soprattutto con il rigore parato da Buffon a Farias per fallo concesso sul contatto Alex Sandro-Cop (primo rigore della storia della Serie A dato dalla VAR). La beffa arriva poi allo scadere della prima frazione, con Dybala che approfitta di un buco difensivo presentandosi di fronte a Cragno e battendolo col sinistro. Un 2-0 tutto sommato immeritato.

Nella ripresa il Cagliari fa un po’ più fatica, anche col morale a terra dopo i due gol subiti nel primo tempo. Qualche buona trama offensiva, ma senza mai impensierire Gigi Buffon. La Juve dal canto suo ha cercato altri gol e uno l’ha trovato con Higuain a metà ripresa, un diagonale che ha battuto Cragno. 3-0 il punteggio finale per un buon Cagliari, seppur a tratti e seppur con alcuni problemi della fase difensiva che ancora non sono spariti rispetto alla scorsa stagione.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio (16′ s.t. Khedira), Pjanic; Cuadrado (29′ s.t. Douglas Costa), Dybala, Mandzukic; Higuain (25′ s.t. Matuidi). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Barzagli, Asamoah, Bentancur, Sturaro, Bernardeschi. All.: Allegri

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Padoin (18′ s.t. Joao Pedro), Andreolli, Pisacane, Capuano; Faragò, Cigarini (36′ s.t. Dessena), Barella, Ionita; Farias, Cop (36′ s.t. Sau). A disp.: Crosta, Daga; Ceppitelli, Miangue, Romagna, Cossu, Giannetti. All.: Rastelli

ARBITRO: Maresca

MARCATORI: 12′ p.t. Mandzukic (J), 46′ p.t. Dybala (J), 21′ s.t. Higuain (J)

AMMONITI: Lichtsteiner

PAGELLE

I PIU’: Farias è risultato essere il più pericoloso per il Cagliari, quello che ha creato più patemi alla difesa bianconera con la sua velocità. Pesa, tuttavia, il rigore sbagliato che avrebbe potuto portare al momentaneo pareggio il Cagliari; molto bene Barella in mezz