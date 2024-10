La Adidas e la Juve vanno a nozze. E sarà un matrimonio stellare, di quelli fastosi che fanno parlare. Il club degli Agnelli, legato alla Nike dal 2003, ha avviato già da qualche anno un processo di rinnovamento d'immagine che sembra inesorabile. Tappa importante di questa voglia di rilancio fu l'inaugurazione dello Juventus Stadium nel 2011, il primo stadio di proprietà italiano che venne definito da tanti "un modello da seguire". E proprio col nuovo stadio coincise il ritorno alla vittoria dei bianconeri che quell'anno, e l'anno successivo, vinsero lo scudetto riproponendosi nel mondo del calcio che conta.

Le voci su una possibile variazione dello sponsor tecnico in casa Juve erano nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata solo stamane. Un accordo di sei anni a partire dalla stagione 2015-2016, 31,6 milioni di € all'anno per un totale di 190 milioni che andranno a riempire le casse della società bianconera. La Adidas, che già confeziona i completini di squadre come Milan, Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco, si è assicurata un nuovo nome prestigioso. Speriamo che porti bene.