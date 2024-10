Andrea Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore della Juve. Per lui un contratto biennale: guiderà i bianconeri fino al 2022.

L'ex regista, 41 anni, prende dunque il posto di Maurizio Sarri, esonerato dopo l'eliminazione dalla Champions contro il Lione. Pirlo aveva appena ricevuto l'incarico di guidare la Juve Under 23 in Serie C, oggi, a sorpresa, la promozione in prima squadra.

Il presidente Agnelli lo ha chiamato nel pomeriggio in sede alla Continassa per comunicargli la clamorosa decisione dopo che per tutto il giorno si erano fatti ben altri nomi (da Simone Inzaghi a Zidane, da Max Allegri a Pochettino). Al suo posto alla guida dell’Under 23 dovrebbe andare uno tra Fabio Grosso e Marco Baroni.