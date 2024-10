La Juventus potrebbe sorprendere tutti affidando la panchina ad Andrea Pirlo. Il nome dell'ex centrocampista azzurro e bianconero, incaricato da pochi giorni di seguire l'Under 23, non era fra i papabili della prima ora per il dopo Sarri. Eppure, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe già in sede, alla Continassa, da dove alle 18 sono usciti Nedved e Cherubini. Simone Inzaghi, Zidane, Pochettino e Allegri sono passati al momento clamorosamente in secondo piano.

Per tutta la giornata il tecnico della Lazio era parso in cima alla lista. Unico nodo l'intesa da trovare con Lotito per liberare Inzaghi. Per Pochettino, la questione spinosa riguarda l'aspetto economico con un ingaggio non inferiore ai 10-12 milioni. Zinedine Zidane, legato al Real Madrid, è da sempre vicino al mondo Juve. Suggestiva anche la pista che porterebbe a un ritorno di Max Allegri.

Andrea Pirlo sarebbe però divenuta al momento la pista più calda per la dirigenza bianconera. Nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti e imprevedibili novità.