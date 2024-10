Jack Devecchi ha i colori della Dinamo Sassari cuciti addosso. Dopo 17 anni in biancoblù, ha raggiunto nei giorni scorsi lo storico traguardo delle 800 presenze col Banco di Sardegna.

Una vita. Una carriera intera dedicata alla società che credette in lui nel 2006, prelevandolo dal Sutor Montegranaro dove era approdato dopo una breve esperienza all'Olimpia Milano.

Negli anni Devecchi, nel ruolo di guardia e ala piccola, ha scalato le gerarchie fino a guadagnare i galloni di capitano e contribuendo a portare a Sassari un campionato italiano (2014-15), due Coppe Italia (2014 e 2015), due Supercoppe Italiane (2014 e 2019) e una FIBA Europe Cup (2018-19).

"Come te nessuno mai. Un esempio per tutti, orgogliosi di te", scrive la società guidata da Stefano Sardara sui social per celebrare la sua più grande bandiera.