È ormai tutto pronto per la partenza del Rally Italia Sardegna, tappa valevole per il campionato mondiale, organizzato dall’Automobile Club Italia con il supporto di Aci Sport.

Ad aprire la grande manifestazione automobilista sarà ancora una volta “Ittiri Arena Show”. “Quella di Ittiri è una tappa emblematica di quello che intendiamo noi quando parliamo di rally e di un evento di portata mondiale”, rimarcano gli organizzatori.

“Lo show in programma all’Ittiri Arena coniuga perfettamente l’aspetto sportivo a quelli legati alla promozione del territorio e all’intrattenimento – aggiungono – elementi che si fondono in un unico grande spettacolo dedicato alle comunità che ci ospitano”.

Il tracciato di “Ittiri Arena Show”, realizzato su indicazioni di Tiziano Siviero, su sterrato per accentuare ulteriormente lo spettacolo grazie alla presenza di guadi e dossi artificiali. Due chilometri di curve e di polvere, da percorrere per due giri, due auto alla volta. La partenza è fissata alle 17.00 mentre l’apertura dei cancelli è per le 14.00.

“Anche quest’anno ci è stata data l’opportunità di ospitare la prova speciale, un’occasione importante che dà prestigio al nostro centro, e che siamo convinti di onorare al meglio”, così’ il Sindaco di Ittiri Antonio Sau.