Le luci si sono appena spente su un campionato di Serie A che ha visto il trionfo dell’Inter, accompagnato in Champions League da Milan, Atalanta e Juventus. Dopo la serata di grandi emozioni e polemiche vissuta nel weekend, però, è già tempo di voltare pagina. Manca poco, infatti, all’11 di giugno: una data da segnare in rosso per tutti gli appassionati di grande calcio. Quello sarà infatti il giorno dell’esordio della nazionale italiana agli Europei 2021: la gara con la Turchia darà il via alla manifestazione itinerante, in una Roma che sarà vestita a festa e che cercherà di spingere gli azzurri verso un esordio positivo.

Il gruppo guidato dal commissario tecnico Roberto Mancini è inserito nel Girone A, completato da Turchia, Svizzera e Galles. Un raggruppamento abbastanza equilibrato, che capitan Chiellini e compagni dovranno subito provare a indirizzare a loro favore per evitare sorprese sgradite. Il cronoprogramma per arrivare a quell’appuntamento nelle migliori condizioni possibili è già stilato: oggi, infatti, è previsto l’arrivo in Sardegna presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (Cagliari), sede in cui il gruppo azzurro preparerà nei minimi dettagli l’appuntamento amichevole della Sardegna Arena contro San Marino. La gara contro i Titani di mister Franco Varrella, in programma venerdì 28 maggio alle ore 20:45, sarà anche l’occasione per tornare a seguire una gara della Nazionale aperta al pubblico. Il numero di tifosi a cui sarà consentito l’accesso agli spalti dell’impianto cagliaritano sarà ridotto: si tratta, però, di un evento da salutare con gioia.

Quello contro la selezione sammarinese sarà il sesto impegno dell’Italia a Cagliari. L’ultimo precedente in terra sarda è datato 9 febbraio 2005, quando il gruppo guidato da Marcello Lippi riuscì a superare nel vecchio Stadio Sant’Elia la Russia, con le reti di Gilardino e Barone. Per risalire alla prima volta in Sardegna bisogna invece tornare indietro fino al 23 dicembre 1967: nel mitico Amsicora, i futuri campioni d’Europa avevano spazzato via la Svizzera 4-0 con due reti di Domenghini, e i gol di Mazzola e Riva. Ricordo meno piacevole, invece, quello del 20 febbraio 1971: Italia superata 2-1 dalla Spagna (rete di De Sisti). 0-0 contro l’Argentina di Maradona, invece, nell’incontro amichevole del 21 dicembre 1989. Quasi tre anni dopo (14 ottobre 1992), Cagliari è stata il teatro di un convulso pareggio con la Svizzera, nella strada verso i Mondiali americani: sotto di due reti, gli azzurri avevano trovato la forza di rimettere le cose a posto con i gol di Roberto Baggio ed Eranio.

Tornando ai nostri giorni, Roberto Mancini cercherà di gestire nel migliore dei modi questo periodo di 19 giorni che precede l’esordio degli Europei. Entro la mezzanotte di martedì 1° giugno il selezionatore azzurro dovrà comunicare alla Uefa la lista dei 26 calciatori che parteciperanno a Euro 2021: molti di questi si trovano già nel gruppone dei 33 convocati per l’amichevole con San Marino, anche se mancano all’appello Emerson Palmieri e Jorginho, impegnati col Chelsea nella finale di Champions League contro il Manchester City. La sorpresa più piacevole è data dalla prima convocazione in nazionale maggiore per Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo classe 2000 autore di grandissime prestazioni con i neroverdi in questa seconda parte di stagione.

Probabile che il c.t. Mancini approfitti dell’impegno con San Marino per fare qualche esperimento di uomini e moduli in vista del grande impegno estivo. L’allenatore jesino è reduce da uno straordinario filotto di 25 risultati utili consecutivi (20 vittorie e 5 pareggi): una striscia che gli ha permesso di agguantare Marcello Lippi, puntando adesso a un mito come Vittorio Pozzo che ha ottenuto 30 gare di fila senza sconfitta. Considerando gli impegni amichevoli con San Marino e Repubblica Ceca (4 giugno), il Mancio potrebbe eguagliare Pozzo proprio nel corso del grande appuntamento che unirà un intero continente dall’11 giugno all’11 luglio. I pronostici Europei 2021 degli esperti di Wincomparator aiuteranno tutti gli appassionati ad avere le idee chiare sulle chance azzurre in vista dell’inizio della competizione: su questo portale, infatti, è già possibile trovare le previsioni sulle vincenti dei gironi e le candidate al successo finale, a cui si affiancheranno statistiche e analisi dettagliate su ogni partita. Il miglior modo possibile, dunque, per prepararsi a un torneo che si prospetta ricco di emozioni e grandi sorprese!