L’Italia di Roberto Mancini ha chiuso questa mattina il pre-ritiro al Forte Village di Santa Margherita di Pula con un’amichevole contro la Primavera del Cagliari di Fabio Pisacane.

Tre tempi da 30 minuti ciascuno dove il Ct azzurro ha alternato tutti i suoi effettivi in un match terminato 12-0. I gol sono stati segnati, nel primo mini tempo da Retegui, Chiesa e Raspadori, autori di tre doppiette, da Pellegrini (su rigore) e Immobile nel secondo mini tempo e da Locatelli, ancora Raspadori e Zaniolo (doppietta) nel terzo mini tempo.

E’ stata invece una bella esperienza, formativa, per i ragazzi rossoblù di mister Pisacane, che così hanno chiuso la stagione 2022/2023 con un regalo, quello appunto di sfidare faccia a faccia i propri idoli della Nazionale azzurra. Per l’Italia ora si prospetta il ritiro vero e proprio che comincerà all’inizio della prossima settimana (con l’arrivo anche dei cinque calciatori dell’Inter impegnati domani nella finale di Champions League contro il Manchester City, ovvero Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella) in vista del match di Nations League contro la Spagna, in Olanda, valevole per la semifinale del torneo europeo.

Questo il tabellino del match

Italia 1° mini tempo (4-2-3-1): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Toloi, Spinazzola; Verratti, Jorginho; Zaniolo, Raspadori, Chiesa; Retegui.

Italia 2° mini tempo (4-2-3-1): Meret; Baschirotto, Gatti, Bonucci, Spinazzola; Jorginho, Frattesi; Gnonto, Pellegrini, Chiesa; Immobile.

Italia 3° mini tempo (4-2-3-1): Vicario; Florenzi, Baschirotto, Gatti, Buongiorno; Cristante, Locatelli; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni; Gnonto.

Cagliari Primavera (4-3-3): Bonifacio; Zallu, Veroli, Pintus, Idrissi; Caddeo, Mameli, Mauro; Serra, Konate, Ardau.

Nel corso del match:

Entra Arba 05 esce Idrissi

Entra Sulis 03 esce Pintus

Entra Grandu 06 esce Ardau

Entra Cogoni 06 esce Mauro

Entra Tronci 07 esce Serra

Entra Tirelli 06 esce Bonifacio

Entra Trepy 06 esce Zallu

Entra Malfitano 07 esce Caddeo

Esce Tirelli entra Renna 05

Esce Konate entra Murru

Esce Mameli entra Coriano 05

Esce Veroli entra Saba 06