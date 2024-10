Gli Azzurri perdono 1-0 a Stoccolma contro la Svezia nella gara di andata dello spareggio per accedere alla Coppa del Mondo ed è subito polemica.

Lunedì 13 novembre il ritorno al San Siro di Milano, il tempio del calcio italiano, dove il c.t. Ventura spera di ribaltare il risultato sfavorevole rimediato venerdì.

L'Italia dovrà vincere almeno 2-0 per staccare il biglietto per la Russia dove la prossima estate si giocherà la Coppa del Mondo. Ma il sondaggio indetto sulla nostra pagina Instagram la dice lunga sul pessimismo degli italiani. I nostri lettori non nutrono fiducia nella nazionale di Ventura.

Alla domanda "Riuscirà l'Italia a qualificarsi ai Mondiali?", il 74% degli oltre 2.300 lettori che hanno risposto ha optato per il "No". Forse il malumore generato dalla sconfitta ha influito su una risposta così negativa, ma i toni dei commenti sul web non sembrano stemperarsi col passare delle ore.

Giampiero Ventura, in vista della gara di lunedì, ha invocato il sostegno di tutti i tifosi che dovranno prendere per mano i suoi ragazzi riscattando la brutta figura di Stoccolma.