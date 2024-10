Nella domenica più nera del calcio italiano, con i fatti di Salernitana-Nocerina in primo piano, un raggio di sole è arrivato dal Capitano del Cagliari Daniele Conti, che dopo il secondo e decisivo gol al Torino di domenica è andato ad abbracciare il figlio a bordo campo.

Un gesto che è rimasto impresso anche nella mente del Ct della Nazionale Cesare Prandelli: ''Il gesto che più mi ha commosso ed emozionato, e che vorrei vedere ogni weekend nei nostri campi, è stato l'abbraccio di Daniele Conti al figlioletto dopo un gol. Questo per me è il calcio, è un messaggio straordinario, è stato uno spot per tutti. Ovviamente non tutti possono portare i bambini, però se non ci fossero le barriere si potrebbe andare ad abbracciare i tifosi.

Quel momento mi ha fatto tornare il sorriso e mi ha fatto tornare la voglia di vedere calcio, al contrario di quegli episodi brutti. Se avrebbe meritato la convocazione per quel gesto? Lui non ha bisogno di convocazioni, se vuole portare i suoi bambini può venire quando vuole''.