Un girone fortunato per la Nazionale italiana in ottica Mondiali 2026. Si sono svolti oggi i sorteggi per i gironi ai Campionati del mondo negli Usa. Gli Azzurri partivano da una posizione critica - in quarta fascia - ma nonostante ciò le avversarie pescate sarebbero abbordabili.

Ma rimane uno scoglio non indifferente da superare: quello degli spareggi. Il prossimo 26 marzo la Nazionale affronterà l'Irlanda del Nord, e in caso di successo la vincente fra Galles e Bosnia. Se dovesse superare queste avversarie accederebbe ai Mondiali.

A quel punto il girone si configurerebbe così: Canada (1a fascia), Qatar (2a fascia), Svizzera (3a fascia), Italia (4a fascia). Ben inteso: una serie di sfide tutt'altro che semplici (proprio la Svizzera spedì a casa gli Azzurri all'ultimo Europeo), ma, considerate le papabili avversarie, sicuramente la sorte ha sorriso alla selezione di Rino Gattuso.

La testa, adesso, va però agli spareggi, che sono costati cari alla Nazionale alle ultime due edizioni: nel 2018 fu la Svezia a cancellare i sogni iridati dell'Italia, mentre nel 2022 fatale fu la sconfitta con la Macedonia.