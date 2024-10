Cinque su cinque per la Torres di Alfonso Greco. L'avvio di stagione dei sassaresi ha superato ogni più rosea aspettativa: punteggio pieno e testa della classifica solitaria, momentaneamente a +5 sul Pescara di Zeman (che ha disputato una partita in meno).

Sono dieci i gol fatti (secondo miglior attacco) e due quelli subiti (seconda miglior difesa). Il successo di misura a Sestri Levante certifica la maturità di una squadra che veniva da due successi pesanti negli scontri diretti con Olbia e Carrarese.

Il pericolo di inciampare contro una squadra come quella ligure, alla ricerca di punti salvezza, era alto. E' bastato il gol del neo acquisto Zecca per garantire il quinto successo ai torresini. Numeri alla mano, poche squadre in Italia stanno tenendo il ritmo dei rossoblù.

"Sembra l'Inter, ma è la Torres", commenta SportMediaset sottolineando lo stato di forma di Scotto e compagni. Come sottolineato dal tg, il ruolino di marcia della Torres, come quello dei nerazzurri, non ha eguali. Persino nei principali campionati europei - fatta eccezione per il Manchester City (6 su 6) - almeno una volta la capolista è inciampata.

La strada è ancora lunga, certo - in poche partita la classifica può essere capovolta - ma al momento i numeri dei sassaresi stanno stupendo proprio tutti. Adesso per gli uomini di Alfonso Greco un altro ostacolo da superare, la Juventus Next Gen, e la possibilità di piazzare un importante filotto di successi che potrebbe lanciare i torresini verso una mini-fuga, in attesa anche del prossimo match dei pescaresi.