L'Inter segna 5 gol all'Udinese per chiudere in bellezza il campionato. E' tutto pronto: capitan Handanovic alza la coppa al cielo. E' il 19° scudetto per i nerazzurri.

Gioia e lacrime fra giocatori e staff. Migliaia di tifosi fuori dallo stadio dal mattino e la Milano nerazzurra in festa.

E' i giorno degli uomini di Conte: Perisic, Skriniar, Lautaro, Vecino, Hakimi e bomber Lukaku. Fra i campioni d'Italia anche il cagliaritano Nicolò Barella: fondamentale per la stagione dell'Inter.

Il patron Steven Zhang assiste alla festa a bordo campo con tutta la dirigenza. L'Inter chiude a quota 91 punti, 28 vittorie, 7 pareggi e appena 3 sconfitte, 89 gol segnati e 35 subiti.