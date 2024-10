Conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cagliari per l’allenatore dei rossoblu Massimo Rastelli. Il tecnico ha parlato ai giornalisti presenti nella sala stampa del centro sportivo di Asseminello. Ecco le sue parole, raccolte dal nostro inviato:

''Sono 21 i convocati, tutti a disposizione – esordisce il tecnico rossoblu -. Scopriremo solo domani se la sosta è servita o meno. Non avevo tutti a disposizione per due settimane e questo non è mai bello. Fino a mercoledì eravamo in 12. Poi pian piano il gruppo si è ricompattato. Isla? Domani gioca Munari – svela -. Il cileno ha fatto due partite intere, ore e ore di viaggio e preferisco utilizzarlo a gara in corso''.

Si parla quindi del forte avversario da affrontare domani: ''L’Inter? Si lo si affronta come si fa con le grandi squadre. Qualitativamente ha forse qualcosa in più anche della Juve. Ha cambiato allenatore da poco e dunque manca di equilibrio, noi dobbiamo essere bravi ad infilarci nelle loro piccole magagne. Serve determinazione, ferocia, cattiveria, dobbiamo fare la partita perfetta. L’approccio alla gara è importante, ma come sempre. Le partite vanno sempre interpretate al meglio, ma durante tutto l’arco della sfida, non solo l’inizio. Serve concentrazione dal 1’ al 90’. Abbiamo lavorato sui punti di forza dell’Inter, che sono le fasce laterali, con terzini e ali che spingono forte e tagliano dentro. E i centrocampisti, Joao Mario e Banega, che non danno mai riferimenti. Cercheremo, come detto, di sfruttare gli spazi che ci lasceranno''.

Si parla poi di chi torna a disposizione e chi è ancora out: ''Storari? E’ recuperato e torna tra i pali. Ha dato grandi disponibilità e si riprenderà il suo posto. Farias? Non l’ho ancora visto, non saprei. Deve recuperare con calma. Dessena invece è convocato ed è a disposizione. Ha 20-25 muniti nelle gambe e se serve verrà inserito. Di Gennaro? Per un’ora col Crotone ha fatto bene, finché ha retto. E’ stato importante per noi per le due fasi. Le caratteristiche rispetto a Joao Pedro sono certamente diverse. Murru? Sta crescendo bene, lo scorso anno ha pagato un po’ la concorrenza, ma nel calcio non si può mai pensare di avere il posto fisso. Quest’anno ha meno concorrenza, ma è stato bravo lui a ritagliarsi il suo spazio. E la vicinanza di giocatori esperti come Padoin e Bruno Alves lo sta aiutando molto''.

Infine, un primo bilancio stagionale: ''Mi auguravo 10 punti in 7 partite, è un bottino importante. Di questo sono soddisfatto. Per le prestazioni fatte dobbiamo migliorare, soprattutto in trasferta e spero che già da domani riusciremo a fare la gara che spesso proponiamo in casa. Al di là del grande valore degli avversari''.

Ecco i 21 convocati:

Portieri: Colombo, Rafael, Storari

Difensori: Bittante, Bruno Alves, Capuano, Ceppitelli, Isla, Murru, Pisacane, Salamon

Centrocampisti: Barella, Dessena, Di Gennaro, Munari, Padoin, Tachtsidis

Attaccanti: Borriello, Giannetti, Melchiorri, Sau