Il Cagliari conquista un pareggio a San Siro contro l’Inter e fa un passetto prezioso in classifica.

LA CRONACA

Mister Ranieri torna al 3-5-2, con Scuffet in porta, linea difensiva a tre con Hatzidiakos, Mina e Obert, sulle fasce Di Pardo e Augello, in mezzo Makoumbou con Sulemana e Jankto, davanti agiscono Luvumbo e Shomurodov.

Fin dai primi minuti si capisce come sarà la partita: l’Inter che attacca e il Cagliari che si difende e riparte in contropiede. Al 5’ subito Barella pericoloso con un destro da fuori respinto da un attento Scuffet. All’11’ Luvumbo riceve palla da Di Pardo, si accentra e calcia col sinistro, palla non di molto sul fondo.

Un minuto dopo però l’Inter va in vantaggio: Sanchez mette in mezzo un pallone che l’accorrente Thuram mette dentro. Al 17’ è ancora Luvumbo protagonista con un’azione simile a quella precedente, altro sinistro però stavolta ben parato da Sommer. Al 23’ sempre l’angolano il più pericoloso dei rossoblù, stavolta però il suo tiro-cross finisce alto, controllato a distanza da Sommer. Al 26’ bellissima azione del Cagliari che parte da dietro e finisce con il tiro fiacco di Shomurodov che aveva tempo e spazio per fare molto meglio.

Al 28’ l’Inter raddoppia con Barella, ma la rete è annullata per fuorigioco, confermato anche dal Var. Al 29’ fuori Jankto e dentro Prati. Al 38’ mischia in area dell’Inter, la palla arriva poi a Shomurodov che può battere a botta sicura, ma Barella fa da scudo e respinge il pericolo. Il primo tempo finisce così.

Nella ripresa l’Inter si fa subito pericolosa con un paio di azioni ficcanti, soprattutto con un sinistro di Dimarco di poco alto. Al 64’ Shomurodov pareggia: Obert lancia in profondità Luvumbo, sponda per l’uzbeko che fulmina Sommer con un bel destro per il meritato pareggio del Cagliari. I neroazzurri reagiscono subito e con Sanchez vanno vicini al raddoppio ma il colpo di testa del cileno è fuori dallo specchio della porta.

Al 72’ l’Inter conquista un calcio di rigore per un fallo di mano di Mina: batte Calhanoglu e realizza il gol del 2-1. Al 78’ triplo cambio per Ranieri: dentro Zappa, Lapadula e Viola, fuori Di Pardo, Luvumbo e Shomurodov. All’82’ è proprio Viola a segnare ancora una volta: azione convulsa, Lapadula fa sponda per Viola che batte Sommer. All’88’ dentro Wieteska per Hatzidiakos. Cinque minuti di recupero.

Al 95’ il Cagliari ha addirittura l’occasione per vincerla ma il colpo di testa di Viola è parato da Sommer. Finisce così con un punto importantissimo conquistato a Milano.