Il Cagliari vince 2-1 a Milano e ottiene un successo incredibile ed importantissimo.

Dopo il vantaggio di Joao Mario a inizio ripresa, i rossoblu si riscattano e piazzano un uno-due con Melchiorri protagonista. Prima regala in prima persona il pareggio, poi, grazie all’aiuto di Handanovic, fa il 2-1. Secondo successo consecutivo a San Siro contro l’Inter.

LA CRONACA

Il Cagliari è sceso in campo con la sorpresa Melchiorri al posto di Borriello nell’undici iniziale. L’attaccante ex Pescara ha fatto coppia con Sau in avanti, con Di Gennaro trequartista. Munari ha poi preso il posto di Isla in mezzo al campo. Nell’Inter, Icardi unica punta con dietro Perisic-Banega-Candreva.

Inizio subito importante per il Cagliari che al 4’ va vicino al gol con Ceppitelli che di testa in tuffo, su angolo di Di Gennaro, ha sfiorato la rete. Al 10’ bell’anticipo di Bruno Alves in scivolata su Icardi pronto a bucare Storari da pochi passi. Al 17’ Inter pericolosa con Candreva che al volo, su bel cross di Banega, chiude troppo il tiro. Gli esterni dell’Inter sono l’arma più pericolosa dei neroazzurri. Al 26’ l’Inter sbaglia un calcio di rigore con Icardi: palla fuori! Era stato concesso il penalty per fallo di Bruno Alves, poi ammonito, per fallo sullo stesso Icardi. Al 31’ bel tiro al volo di Joao Mario, ma la palla finisce fuori di poco, con Storari attento. Al 38’ tiro di Candreva da fuori, ma para bene a terra Storari. Il primo tempo finisce sul punteggio di 0-0. I rossoblu si sono chiusi bene, l’Inter ha avuto qualche spunto in più, ma grandi occasioni, rigore a parte, non ne hanno avuto.

Nella ripresa ancora Cagliari che in avvio ha una grande chance con Di Gennaro in contropiede, ma il suo sinistro a giro finisce fuori. Occasione che andava sfruttata meglio. Al 6’ grande chiusura di Pisacane che evita che la palla finisca a Perisic, pronto ad insaccare. Al 9’ doppia grande occasione per il Cagliari, ma due volte Handanovic salva il risultato prima su Melchiorri (tiro ravvicinato) e poi con Sau (sulla respinta. Pisacane ha poi segnato, ma in posizione irregolare. Un minuto dopo, al 10’, Inter in vantaggio con Joao Mario che insacca dopo la respinta di Storari ad un suo stesso tiro. Al 12’ Di Gennaro al volo col sinistro a botta sicura, ma ancora Handanovic strepitoso. Sono stati tre minuti incredibili! Al 23’ colpo di testa fuori di poco di Icardi da buona posizione. Al 26’ pareggio del Cagliari con Melchiorri, lesto sottoporta a sfruttare un bell’assist di Di Gennaro, con vari lisci della difesa neroazzurra. Al 36’ altra grande chance per il Cagliari, ma il colpo di testa di Melchiorri su cross di Isla finisce di un nulla fuori. Al 40’ vantaggio del Cagliari: calcio d’angolo, la palla che passa attraverso tutta l’area di rigore, la recupera Melchiorri che mette in mezzo ma una doppia deviazione, l’ultima di Handanovic, permette il 2-1 dei rossoblu. Al 43’ Isla fallisce in contropiede il 3-1. Assalti finali dei neroazzurri, ma il Cagliari porta via un successo incredibile e importantissimo.

INTER-CAGLIARI 1-2

Ecco il tabellino del match:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Ansaldi (35’st Jovetic), Miranda, Murillo, Santon; Joao Mario, Medel; Candreva (29’ st Eder), Banega (15’Gnoukouri), Perisic; Icardi. A disp.: Carrizo, Kondogbia, Palacio, D'Ambrosio, Nagatomo, Brozovic, Yao, Miangue, Barbosa. Allenatore: Frank de Boer

CAGLIARI (4-3-1-2): Storari; Pisacane, Ceppitelli, Alves, Murru; Munari (24’ Isla), Tachtsidis, Padoin; Di Gennaro (32’ st Barella); Sau (15’st Borriello), Melchiorri. A disp.: Rafael, Colombo, Dessena, Capuano, Bittante, Giannetti, Salamon. Allenatore: Rastelli

ARBITRO: Valeri

MARCATORI: 11’st Joao Mario