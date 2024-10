Questa mattina il Cagliari Calcio ha inaugurato il nuovo Cagliari 1920 Airport Store all’interno dell’area partenze della aeroporto di Elmas. Il tutto è stato creato sulla falsa riga dello stesso store presente nel Largo Carlo Felice in centro a Cagliari, con uno spazio dedicato al merchandising ufficiale, creato in collaborazione con lo sponsor tecnico Macron e un’area ristorazione con 40 sedute gestita da Chef Express col marchio Wine Bar 1920. Presenti al taglio ufficiale del nastro tutte le massime rappresentanze delle aziende interssate, da Gabor Pinna, vice presidente Sogaer a Cristian Biasoni, AD di Chef Express, fino a Gianluca Pavanello, AD di Macron e al presidente del Cagliari Tommaso Giulini.

‘’Grazie a tutti di essere qua – ha detto lo stesso Giulini dopo il taglio del nastro e dopo le parole di tutti gli altri esponenti -. Volevo fare innanzitutto i complimenti alla Sogaer per la crescita dell’aeroporto. Io è dal 2000 che bazzico da queste parti e ultimamente ho notato una crescita esponenziale, è stato fatto un lavoro incredibile. Tutto questo se lo merita la città di Cagliari e la Sardegna intera. Siamo quindi orgogliosi di essere ora presenti anche noi del Cagliari Calcio, insieme a Macron e Chef Express. Siamo veramente contenti di questa inaugurazione’’.

Ma il presidente del club rossoblu si è poi soffermato con i giornalisti presenti per parlare di temi legati alla squadra. Ecco le sue parole, raccolte dal nostro inviato allo scalo di Elmas, iniziando dalla scarsa affluenza per ora prevista per la gara di domenica: ‘’Sono un po’ preoccupato perché sono solamente 6 mila i biglietti venduti per Cagliari-Atalanta. Sono queste le partite da riempire, non quelle con la Roma o per la festa con la Salernitana. Ci giochiamo una buona fetta di salvezza nelle prossime partite e dunque ci sarà bisogno dell’aiuto del nostro pubblico. Mi auguro ci sia la bolgia’’.

A Giulini viene chiesto un bilancio di queste prime giornate: ‘’A Genova ci siamo difesi bene, contro una squadra molto forte in casa. Siamo mancati forse negli ultimi 15 minuti e siamo stati puniti. E’ stato un peccato, ma era la partita che dovevamo fare. Contro la Roma abbiamo fatto un’ottima gara, accompagnati dai tifosi, ed è per questo che spingo tanto su questo tasto. A Bologna invece non abbiamo fatto una buona gara ed è da qui che dobbiamo ripartire. Contro l’Atalanta dobbiamo fare la nostra partita e vincere’’.

Infine, Giulini risponde alla domanda sui possibili nuovi innesti visti i tanti infortuni: ‘’Abbiamo una buona rosa e comunque scendono in campo sempre in undici. Speriamo che la sfortuna ci abbandoni, posso dire solo questo. Escluso l’intervento sul mercato degli svincolati. Contiamo su Barella, Munari e sul rientro di Dessena. Gli acquisti sono stati fatti in estate, ora bisogna che la squadra si amalgami per bene. Con Rastelli c’è grande sintonia’’.