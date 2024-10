A 13 anni è già diventato patrimonio dello sport motoristico sardo grazie ai suoi numerosi successi nazionali ed internazionali, Matteo Masili, noto sulle piste come Titino 46, continua la sua corsa verso il successo.

“In gara con i sogni” è un grande progetto che sosterrà la carriera del giovanissimo centauro sulcitano mediante un’apposita lotteria. Acquistando il biglietto, non solo si potrà aiutare un talento, ma si avrà la possibilità di partecipare all’estrazione di bellissimi premi.

Matteo inizia a praticare motociclismo, lo sport diventato parte della sua vita, a soli 5 anni e mezzo. Il suo trampolino di lancio è stata la scuola spagnola della Lorenzo School di Iglesias (SU) avviata per la prima volta in Italia dall'istruttore FMI Mario Cuccu in collaborazione con Chicho Lorenzo, padre del cinque volte campione del Mondo di Moto Gp, Jorge Lorenzo.

Una storia fatta di determinazione, passione e caparbietà quella di Titino 46, ma è soprattutto l’amore verso questo sport a renderlo un vero fuoriclasse che domina le piste, nonché a permettergli l’esordio nel campionato spagnolo RFME LIGA INTERESCUELAR che è stato fucina di grandi giovani campioni già affermati nel Motomondiale.

Il pilota colleziona una vittoria dopo l’altra: vince due campionati di mini moto della LIGA INTERESCUELAR , nel 2017 riesce ad aggiudicarsi, con il Team Pasini Racing, il terzo posto nel campionato italiano CIV JUNIOR minimoto e nel 2018 (a soli 9 anni) si laurea vice campione Europeo FIM EUROPE sempre di minimoto. Nel 2019 viene ingaggiato dal veneto Stefano Favaro (manager scopritore di giovani talenti e grande esperto di motor sport) che lo fa esordire nella categoria CIV Junior Ohvale 160 mini Gp con lo Snipers Junior Team, dove rimane fino al 2020. L’anno successivo, sempre col Manager Stefano Favaro, passa al Team Ungherese Fairium Next Generation Riders Team, dove viene notato dai media nazionali ed internazionali che lo definiscono: “uno dei più promettenti giovanissimi del settore”.

Gli obiettivi raggiunti sono tanti:

2019 Campionato CIV Junior (4° classificato)

2020 Campione Italiano CIV Junior

2020 Campione Europeo FIM Europe

2021 Campione Italiano Coppa Italia FIM

2021 Campione Alpe Adria Europa del nord

2021 Finalista DORNA al FIM World Series Mini Gp disputata a Novembre presso il circuito Ricardo Tormo di Valencia e in concomitanza con l'ultimo Gp. Della Moto Gp (Gara trasmessa in streaming in tutto il Mondo).

Insomma, la grinta che lo ha sempre contraddistinto, nonostante la sua giovanissima età, insieme ai sacrifici e al supporto della sua famiglia, hanno portato Matteo tra i primi sette giovani piloti al mondo nella speciale classifica mondiale FIM Dorna Mini Gp.

Adesso per Titino 46 inizia una nuova sfida che renderà, ancora una volta, la Sardegna orgogliosa di lui. Il pilota si trasferirà in Spagna dove potrà prepararsi al meglio, per poi ambire al salto di categoria e partecipare al campionato giovanile CIV, che verrà disputato nei più importanti circuiti Italiani. A livello internazionale sarà impegnato alla Northern talent cup con KTM 250 che si terrà in concomitanza con gli weekend della MOTOGP, nelle stesse piste: Assen, Mugello, Sachsenring, Red Bull Ring .

Il progetto “In gara con i sogni” è stato ideato da “Sport Event” in Collaborazione con la Onlus "La Casa dei Centenari" di Carbonia (SU), e ha l’obiettivo di coinvolgere i numerosi tifosi e appassionati di Titino 46 che, con l'acquisto del biglietto della lotteria (del valore di 10 Euro), avranno l'opportunità di accedere al concorso e sostenere la sua carriera.

Quest’anno Matteo farà il grande salto verso quel successo che ha dimostrato abbondantemente di meritare; il progetto aiuterà lui e la sua famiglia per l’acquisto di nuove moto, per i numerosi viaggi nazionali ed internazionali e ancora per gli allenamenti e per tutti i test e le gare alle quali dovrà prendere parte per perfezionare il suo innato talento.

La vendita dei biglietti di questa importante lotteria ha avuto inizio il 14 Gennaio, l'estrazione dei vincitori avverrà il 22 marzo. Il primo premio, messo in palio da “Sport Event”, prevede un Weekend per due persone al Gran Premio D'Italia del Mugello di MotoGp 2022, viaggio aereo, vitto e alloggio compresi; a seguire tantissimi altri premi. Le tante aziende sarde, che si sono rese disponibili per sponsorizzare questo progetto, dimostrano ampiamente l’affetto di tutta l’Isola per Titino 46 che ringrazia in anticipo tutti i cittadini che con l'acquisto del biglietto del concorso lo spingeranno più vicino al grande sogno...sempre con la Sardegna nel cuore.

Il regolamento del concorso “In gara con i sogni” " si trova nel sito Official Web www.titinorider46.com, oppure nel profilo Ufficiale Facebook TITINO46.