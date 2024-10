Dopo le Ogliastrine anche le società calcistiche di Desulo, Ovodda, Ollolai e Aritzo chiedono la rivisitazione dei gironi di prima categoria. "Facendo ricorso a semplici correttivi, affermano i dirigenti, si renderebbero molto più agevoli le trasferte per la totalità delle squadre interessate allo spostamento".

Dopo aver valutato attentamente da un punto di vista della viabilità la situazione, gli stessi presidenti delle società propongono di inserire nel girone "Ogliastra" San Vito, Villasimius e Andromeda e in quello "Cagliari" Samassi e Serramanna, e di conseguenza includere Desulo, Ovodda, Aritzo e Ollolai nel girone Oristano/Nuoro, perché tutti questi abitati sono meglio collegati grazie alla strada statale 131 e 131 Dcn.

"Se la FIGC restasse ferma sulle sue posizioni - continuano i dirigenti - d'altro canto, tutte le trasferte passerebbero per il valico Correboi, vero e proprio "muro" nei mesi invernali. Peggio ancora, sul versante che da Aritzo porta a Gadoni la strada è interrotta per frane e tutt'oggi risulta chiusa al traffico con poche probabilità di riapertura. Pertanto, le trasferte a Seulo, Villanovatulo, Sadali e Seui diventerebbero un vero e proprio calvario per le nuoresi".

Tutti i dirigenti invitano pertanto ad accogliere la loro richiesta, perché diversamente si vedrebbero costretti a rinunciare al campionato.

"Così, dopo averci privato di ospedali e scuole - concludono -ci priveranno anche della gioia di poter giocare".