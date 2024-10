La Dinamo sta giocando in questi minuti Gara 2 della finale scudetto a Venezia contro la Reyer. Nel secondo incontro i sardi vogliono trovare la vittoria dopo aver perso la prima gara disputata in Veneto.

Gara 3 e Gara 4 si giocheranno al PalaSerradimigni di Sassari venerdì 14 e domenica 16 giugno. A partire dalle ore 9 di domani, 13 giugno, sarà possibile per tutti acquistare i tagliandi per le gare che si disputeranno in Sardegna.

In previsione del fatto che le richieste possano essere esponenzialmente superiori alla disponibilità, la società biancoblu ha stabilito di mettere un limite di acquisto di due posti per ogni persona che si presenterà alla biglietteria di via Nenni, così come per l'acquisto on line.

Il dispenser dei numeri tagliacoda ufficiali verrà posizionato davanti alla biglietteria a partire dalle ore 8:00 di domani, ma già dalle 19 di oggi i tifosi stanno formando una fila sempre più lunga davanti alla biglietteria per aggiudicarsi gli ultimi biglietti rimasti.