Il Torino si riscatta subito dopo lo stop di Roma e supera il Cagliari per 2-1 all'Olimpico. Un successo meritato con i granata che giocano decisamente meglio degli avversari e risolvono la sfida grazie a un super Alessio Cerci che offre un grande assist a El Kaddouri in occasione del primo gol e poi firma personalmente il raddoppio. Cagliari complessivamente sottotono e poco determinato, anche dopo che Nene' era riuscito ad accorciare le distanze.

Ventura, che deve rinunciare agli squalificati Ciro Immobile e Moretti, si affida al 3-5-2 con una retroguardia composta da Glik, Maksimovic e Bovo; in avanti e' Meggiorini a far coppia con Cerci. Diego Lopez e' privo dello squalificato Pinilla e nel 4-3-1-2 c'e' Ibraimi a dare supporto a Cabrera e Nene'. Ritmi bassi nei primi minuti con un maggiore possesso palla da parte del Torino e un Cagliari piu' attendista. Tuttavia la prima vera insidia la creano proprio i sardi al 14' con Nene' che salta abilmente due avversari e conclude cercando l'angolino alto mancando per poco la mira. Al 20' altra opportunita' per il Cagliari: Pisano ruba il pallone a Glik, mette in mezzo una palla a tagliare tutta la porta ma Eriksson arriva in ritardo. Al 22' Astori ferma Cerci lanciato in contropiede; tutto regolare per Tommasi, ma il pubblico fischia sonoramente e ha ragione. Al 33' assist di Vives per Meggiorini che prova in scivolata l'esterno sinistro e la palla esce di un soffio. Poco dopo Avramov travolge in uscita Meggiorini; probabilmente ci potevo essere gli estremi per il rigore. Al 43' Cerci offre un buon pallone a Basha che sbaglia tutto arrivando scoordinato e manda alle stelle. Il Toro sblocca il risultato proprio allo scadere del tempo al 45': Cerci tra due avversari riesce a crossare inventandosi un grande assist sul secondo palo per El Kaddouri che di testa puo' solo appoggiare in rete.

Al ritorno in campo una novita' nel Cagliari con Ibarba al posto di uno spento Cabrera. Al 5' assist di Basha per Meggiorini che di testa colpisce la traversa, ma era comunque in fuorigioco. Il cagliari non sembra in grado di poter dare una impronta diversa alla gara e al 12' Diego Lopez inserisce Vecino al posto di Eriksson. Al 16' il Toro potrebbe raddoppiare: cross di Darmian in mezzo per El Kaddouri che stoppa male e conclude a lato anche se di poco. Al 21' si fa vedere il Cagliari con un colpo di testa di Conti su cross dalla destra di Ekdal, palla che finisce fuori. Al 26' il raddoppio: ottimo pallone di Vives che lancia Cerci in posizione regolare, l'attaccante si presenta davanti ad Avramov e lo infila di misura sul secondo palo. Sembra finita e invece al 33' il Cagliari riapre il match: cross di Pisano e colpo di testa vincente di Nene'; Padelli riesce solo a deviare. Al 34' Lopez si gioca la carta Cossu che sostituisce Ibraimi; Ventura gli risponde con Farnerud per Basha. E' il Toro a mantenersi in avanti, il Cagliari non riesce a pungere. Tachtsidis al 39' prende il posto di El Kaddouri.