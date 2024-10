31 gennaio 2018, una data che verrà ricordata. Il Tonara conquista la Coppa Italia di Eccellenza con una vittoria di misura contro l’Atletico Uri. Sul campo di Sa Rodia di Oristano la squadra tonarese riesce a sbloccare il risultato al 44’ del primo tempo. Del Soldato, su punizione di Pili, sotto porta non sbaglia e sigla la rete del vantaggio, ma anche quella che porta alla conquista della Coppa. Il pubblico presente accompagna il gesto con un fragoroso applauso. Negli spogliatoi il mister Antonio Prastaro chiede ai suoi massima concentrazione. Nella ripresa l’Atletico Uri prova a riportare il risultato sulla situazione di parità e ci arriva vicino al 10’. Il Tonara non resta però a guardare e crea occasioni gol che però non riesce a concretizzare. Al 39’ è ancora la squadra di Giuseppe Salaris ha minacciare la porta avversaria con Mura e al 42’ con Galente.

Quattro i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, Davide Galiffi di Alghero, al termine dei quali il Tonara può esultare insieme al suo pubblico e alzare la Coppa.

FORMAZIONI. TONARA: Forzati, Boi, Poddie, A. Pili, Nnamani, C. Sau, Littarru, Trogu, Del Soldato, Usai, Sau. Panchina: Tore, Moro, Fois, Succu, Cocco, Doumbia, Lecca. Allenatore: Antonio Prastaro.

ATLETICO URI: Sotgia, Pireddu, Fadda, Mereu, Sini, Puledda, Mura, Piras, Luca Tedde, Matteo Tedde, Puddu. Panchina: Mariano, Sanna, Cuccu, Galante, Dalerci, Pinna, Budroni. Allenatore: Giuseppe Salaris.

ARBITRO: Davide Galiffi di Alghero