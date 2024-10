Il sogno diventa realtà per i vincitori dell'edizione 2017 del Rally Italia Talent. Per Samuele Pirotto, 18 anni studente di Pallare (SV) e Emanuela Revello, 21 anni studente di Genova, è ormai ora di partecipare al prossimo Rally d'Italia Sardegna (8/11 giugno), gara italiana valida per il Campionato del Mondo Rally con una Abarth 500 R3T con i colori ufficiali Abarth.

I 2 giovanissimi alla loro prima esperienza in assoluto in un rally saranno seguiti passo per passo nella preparazione ed in gara da 2 Tutor d'eccezione: Giandomenico Basso, Campione Italiano Rally in carica, e Simone Scattolin navigatore nel mondiale di Lorenzo Bertelli che non sarà presente quest'anno in terra sarda.

"L'emozione sta aumentando giorno dopo giorno - ha ammesso Pirotto - emozione che è davvero difficile da spiegare perché non mi sembra ancora vero. A 18 anni appena compiuti non è una cosa che succede tutti i giorni e questo grazie a Aci Sport, Abarth e in particolare a Aci Rally Italia Talent che ha permesso a me e Emanuela di realizzare questo fantastico sogno''. E "ogni tanto - ha aggiunto la Revello - mi devo dare un pizzicotto perché ancora non ci credo... Una meravigliosa avventura, un grande sogno realizzato per me e Samuele''.

Samuele e Emanuela sono risultati vincitori assoluti dopo nove Selezioni regionali con oltre 5.700 iscritti, una Semifinale ed una Finale disputate, con oltre 20.000 i passaggi sulle prove, veri e propri test drive a carattere sportivo, 200 i pneumatici Yokohama utilizzati, 400 pieni di benzina, ma soprattutto mai nessun problema riscontrato sulle 7 prestazionali quanto affidabili 7 Abarth 595 Competizione messe a disposizione da Abarth.

L'obiettivo del 'Grande Fratello dei motori' è individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso di crescita.

L'edizione 2017 ha visto per la prima volta l'Automobile Club d'Italia, nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, direttamente coinvolto nell'organizzazione. Le iscrizioni per la quinta edizione di Aci Rally Italia Talent 2018 si apriranno a fine giugno 2017.